La restauration de carnets : l’exemple des carnets de voyage de Félix Ziem, Musée des beaux-arts, Beaune

Informations pratiques

La restauration de carnets : l’exemple des carnets de voyage de Félix Ziem Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée des beaux-arts Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Animée par Coralie Barbe, restauratrice de livres et de documents graphiques à l’Atelier du Lys, cette conférence vous invite à découvrir l’histoire des carnets d’artistes au XIXᵉ siècle, une période où leur fabrication évolue de l’artisanat vers l’industrie.

À travers le carnet de Félix Ziem, mis en regard avec d’autres carnets de la même époque, vous découvrirez comment leur forme, leur fabrication et leurs usages ont accompagné le travail et la créativité des artistes.

Musée des beaux-arts 6 Boulevard Perpreuil, 21200 Beaune, France Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380249870 https://www.beaune.fr/culture-et-loisirs/musees/musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/beauneculture;https://www.instagram.com/beauneculture/ Comme la plupart des musées français fondés au XIXe siècle, le musée des Beaux-arts de Beaune abrite des collections pluridisciplinaires : peintures, sculptures, vestiges archéologiques, curiosités de la vie quotidienne, objets historiques et scientifiques. Certaines pièces sont des témoins précieux de l’histoire de Beaune et de ses personnalités les plus notoires. En effet, les collections mettent en lumière le travail de peintres originaires de Bourgogne qui se sont illustrés tout au long du XIXe siècle. Les écoles flamandes et hollandaises sont richement représentées au musée.

Animée par Coralie Barbe, restauratrice de livres et de documents graphiques à l’Atelier du Lys, cette conférence vous invite à découvrir l’histoire des carnets d’artistes au XIXᵉ siècle, une période…

© Ville de Beaune