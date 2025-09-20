La restauration de Sainte Anne Trinitaire Chapelle Notre-Dame de Port-Blanc Penvénan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

En cours de restauration par l’atelier Coreum, le responsable de l’atelier présentera les différentes interventions qui ont été nécessaires pour la restauration de cet ensemble.

Groupe sculpté : sainte Anne, la Vierge et l’Enfant

Chapelle Notre-Dame de Port-Blanc Impasse de la Chapelle, 22710 Penvénan, France Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne 0296923051 [{« link »: « https://pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM22000720 »}]

mairie de Penvénan