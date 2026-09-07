La restauration du beffroi, Beffroi d’Abbeville, Abbeville

Informations pratiques

La restauration du beffroi 19 et 20 septembre Beffroi d’Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Symbole de l’indépendance communale, édifié au début au 13e siècle, le beffroi d’Abbeville est le monument le plus ancien de la ville. Découvrez les restaurations réalisées cette année sur cet édifice emblématique d’Abbeville.

Beffroi d’Abbeville 4 rue gontier Patin Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0322202969 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine.publics@abbeville.fr »}]

Symbole de l’indépendance communale, édifié au début au 13e siècle, le beffroi d’Abbeville est le monument le plus ancien de la ville.

©Ville d’Abbeville