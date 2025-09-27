La restauration d’un chef d’oeuvre Rencontre avec Patrick Jouenne Maison Saint-Julien Le Mans

Maison Saint-Julien 26, rue Albert Maignan Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Dans le cadre des lundis de l’art sacré.

L’évêché du Mans organise une conférence le samedi 27 septembre sur la restauration de la flèche de Notre Dame de Paris.

Par Patrick Jouenne.

Sans inscription. .

Maison Saint-Julien 26, rue Albert Maignan Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 50 21 artsacre@sarthecatholique.fr

English :

As part of Mondays of Sacred Art.

German :

Im Rahmen der Montagsreihe « Lundis de l’art sacré ».

Italiano :

Nell’ambito della serie dei Lunedì dell’Arte Sacra.

Espanol :

En el marco de la serie Los lunes de arte sacro.

