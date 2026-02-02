LA RETIRADA Le Barcarès
LA RETIRADA Le Barcarès lundi 16 février 2026.
LA RETIRADA
14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-27
2026-02-16
Venez découvrir l’histoire saisissante du camp de Rivesaltes lors de cette conférence. Plongez dans un récit riche en témoignages et partagez ce moment de mémoire avec nous.
14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 63 30
English :
Come and discover the gripping story of the Rivesaltes camp at this conference. Immerse yourself in a story rich in personal accounts and share this moment of remembrance with us.
L’événement LA RETIRADA Le Barcarès a été mis à jour le 2026-01-30 par OT DE PORT BARCARES