LA RETIRADA Le Barcarès

LA RETIRADA

14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-27

Date(s) :

Venez découvrir l’histoire saisissante du camp de Rivesaltes lors de cette conférence. Plongez dans un récit riche en témoignages et partagez ce moment de mémoire avec nous.

14 Rue du Mas de la Grèle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 63 30

English :

Come and discover the gripping story of the Rivesaltes camp at this conference. Immerse yourself in a story rich in personal accounts and share this moment of remembrance with us.

