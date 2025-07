La Retournight Découverte semi nocturne de la ville de Retournac Retournac

Place Boncompain Retournac Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Découvrez Retournac sous un autre angle, en semi nocturne ! Accessible à tous (8 km). Bol de soupe offert.

.

Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00 mairie@ville-retournac.fr

English :

Discover Retournac from a different angle, by night! Accessible to all (8 km). Bowl of soup available.

German :

Entdecken Sie Retournac aus einem anderen Blickwinkel, bei halber Nacht! Für alle zugänglich (8 km). Schüssel mit Suppe wird angeboten.

Italiano :

Scoprite Retournac da una prospettiva diversa, di notte! Accessibile a tutti (8 km). Zuppa offerta.

Espanol :

Descubra Retournac desde otro ángulo, ¡de noche! Accesible para todos (8 km). Tazón de sopa en oferta.

