La réunification des 2 Corées MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Samedi 28 mars 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

9 €

Cie Boréales, scènes jouées collectivement autour du lien amoureux

A partir de dix scènes choisies dans « La Réunification des 2 Corées » de Joël Pommerat, le spectacle s’est écrit et se joue de façon collective autour du lien amoureux. Dans un mouvement ininterrompu de choeurs, les comédiennes et les comédiens nous emmènent d’une scène à l’autre. Le plateau de théâtre devient un lieu de vie où l’on scrute la relation amoureuse. Qu’est-ce qui tient les êtres humains ensemble? Et qu’est-ce qui les sépare? C’est le bal de la vie. Alors maintenant, dansons!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T22:00:00.000+01:00

https://mjcpace.com/agenda/la-reunification-des-2-corees/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine