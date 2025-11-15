LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES PAR LA CIE DU VEAU DES CHAMPS Béziers

LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES PAR LA CIE DU VEAU DES CHAMPS Béziers samedi 15 novembre 2025.

LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES PAR LA CIE DU VEAU DES CHAMPS

13A Boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Date : 2025-11-15

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La pièce de Joël Pommerat explore, avec humour et sensibilité, les complexités de l’amour et des relations humaines à travers des saynètes surprenantes et touchantes.

Malgré son titre, cette pièce ne traite pas de géopolitique. Non… Joël Pommerat y explore plutôt l’amour que les êtres humains se portent — ou ne se portent pas — parfois mal. À travers de multiples saynètes souvent surprenantes, il scrute avec sensibilité les relations affectives et leurs dysfonctionnements.

Avec humour et finesse, la pièce dévoile désirs secrets, manques, fantasmes, regrets, peurs, excès et incohérences qui traversent chacun de nous.

Joël Pommerat nous invite à une vraie cartographie du sentiment amoureux, dans toute sa complexité, celui qui nous lie à nos enfants, nos amis, nos partenaires, nos amoureux et nos amoureuses.

Par la Compagnie du Veau des Champs.

Payant Réservation conseillée. .

13A Boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 34

English :

Joël Pommerat?s play explores, with humor and sensitivity, the complexities of love and human relationships through surprising and touching sketches.

German :

Das Stück von Joël Pommerat erforscht mit Humor und Sensibilität die Komplexität der Liebe und der menschlichen Beziehungen in überraschenden und berührenden Szenen.

Italiano :

La commedia di Joël Pommerat esplora, con umorismo e sensibilità, le complessità dell’amore e delle relazioni umane attraverso sketch sorprendenti e toccanti.

Espanol :

La obra de Joël Pommerat explora, con humor y sensibilidad, las complejidades del amor y de las relaciones humanas a través de sketches sorprendentes y conmovedores.

