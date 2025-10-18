La Revanche de Cerbère Du « Rififi » aux Enfers Musée du Fâ Barzan

La Revanche de Cerbère Du « Rififi » aux Enfers Musée du Fâ Barzan samedi 18 octobre 2025.

La Revanche de Cerbère Du « Rififi » aux Enfers

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-18

Pendant les vacances de Toussaint, du 18 octobre au 2 novembre, le site gallo-romain du Fâ est ouvert tous les jours, de 10h30 à 18h.



Venez vivre une journée infernale sur le site du Fâ…

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

English :

During the All Saints’ vacation period, from October 18th to November 2nd, the Fâ Gallo-Roman site is open daily, from 10.30am to 6pm.



Come and experience a « hellish » day on the Fâ site?

German :

Während der Allerheiligenferien, vom 18. Oktober bis zum 2. November, ist die gallo-römische Stätte von Le Fâ täglich von 10:30 bis 18:00 Uhr geöffnet.



Erleben Sie einen « höllischen » Tag auf dem Gelände des Fâ?

Italiano :

Durante il periodo delle festività di Ognissanti, dal 18 ottobre al 2 novembre, il sito gallo-romano di Le Fâ è aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.00.



Venite a vivere una giornata « infernale » nel sito di Fâ?

Espanol :

Durante la festividad de Todos los Santos, del 18 de octubre al 2 de noviembre, el yacimiento galo-romano de Le Fâ abre todos los días de 10.30 a 18.00 h.



Venga a vivir una jornada « infernal » en el yacimiento de Fâ?

