LA REVANCHE D’UNE BRUNE LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan

LA REVANCHE D’UNE BRUNE LA COMÉDIE DES K’TALENTS

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 18

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-23

De Noëlle V

Avec Jeffrey Jordan, Aude Carpintieri et Alexandre Tintillier

Durée 1h20

Les Jeudis, Vendredis et Samedis

Du 23 Octobre au 1er Novembre 2025 à 20h30

.

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26

English :

By Noëlle V

With Jeffrey Jordan, Aude Carpintieri and Alexandre Tintillier

Running time: 1h20

Thursdays, Fridays and Saturdays

October 23 to November 1, 2025 at 8:30pm

German :

Von Noëlle V

Mit Jeffrey Jordan, Aude Carpintieri und Alexandre Tintillier

Dauer: 1h20

Donnerstags, freitags und samstags

Vom 23. Oktober bis zum 1. November 2025 um 20.30 Uhr

Italiano :

Di Noëlle V

Con Jeffrey Jordan, Aude Carpintieri e Alexandre Tintillier

Durata: 1 ora e 20 minuti

Giovedì, venerdì e sabato

Dal 23 ottobre al 1° novembre 2025 alle 20.30

Espanol :

Por Noëlle V

Con Jeffrey Jordan, Aude Carpintieri y Alexandre Tintillier

Duración: 1 hora 20 minutos

Jueves, viernes y sábados

Del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2025 a las 20.30 h

