LA REVANCHE D’UNE BRUNE LA COMÉDIE DES K’TALENTS LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan

LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-23 20:30:00
fin : 2025-11-01
2025-10-23
De Noëlle V
Avec Jeffrey Jordan, Aude Carpintieri et Alexandre Tintillier
Durée 1h20
Les Jeudis, Vendredis et Samedis
Du 23 Octobre au 1er Novembre 2025 à 20h30
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26
English :
By Noëlle V
With Jeffrey Jordan, Aude Carpintieri and Alexandre Tintillier
Running time: 1h20
Thursdays, Fridays and Saturdays
October 23 to November 1, 2025 at 8:30pm
German :
Von Noëlle V
Mit Jeffrey Jordan, Aude Carpintieri und Alexandre Tintillier
Dauer: 1h20
Donnerstags, freitags und samstags
Vom 23. Oktober bis zum 1. November 2025 um 20.30 Uhr
Italiano :
Di Noëlle V
Con Jeffrey Jordan, Aude Carpintieri e Alexandre Tintillier
Durata: 1 ora e 20 minuti
Giovedì, venerdì e sabato
Dal 23 ottobre al 1° novembre 2025 alle 20.30
Espanol :
Por Noëlle V
Con Jeffrey Jordan, Aude Carpintieri y Alexandre Tintillier
Duración: 1 hora 20 minutos
Jueves, viernes y sábados
Del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2025 a las 20.30 h
