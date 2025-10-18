LA RÊV’D’AUTAN Place Philippe VI de Valois Revel

LA RÊV’D’AUTAN Place Philippe VI de Valois Revel samedi 18 octobre 2025.

LA RÊV’D’AUTAN

Place Philippe VI de Valois BEFFROI Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 00:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Venez participer à une randonnée nocturne !

11ème édition de la randonnée VTT et Pédestre nocturne

Organisée par Sprinter Club Revélois.

Rando VTT, Gravel et pédestre nocturne. Ravitaillement sur tous les circuits, saucisse grillée, vin chaud, bières offerts à l’arrivée.

Tarif V.T.T et Gravel: 10€, Pédestre: 8€ .

Place Philippe VI de Valois BEFFROI Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie

English :

Join us for a night hike!

German :

Nehmen Sie an einer Nachtwanderung teil!

Italiano :

Venite a partecipare a una passeggiata notturna!

Espanol :

Venga y participe en un paseo nocturno

L’événement LA RÊV’D’AUTAN Revel a été mis à jour le 2025-10-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE