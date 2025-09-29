La Reveilleuse Le Nouveau Théâtre Châtellerault

La Reveilleuse

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Vous connaissez le marchand de sable, ce personnage légendaire chargé d’endormir les enfants tous les soirs… Mais sa cousine, la Réveilleuse, en avez-vous déjà entendu parler ?

La Réveilleuse, c’est un duo de chansons folk originales et libres, écrites à quatre mains et chantées à deux voix.

À la lumière de la lanterne, il est grand temps de se réveiller et de se laisser happer par cette atmosphère envoûtante, remplie de rythmes de valse et de mazurka…

Avec Camille Lachanal voix, clarinette, shruti box, percussions à mains.

Simon McDonnell guitare, voix, harmonica, percussions aux pieds. .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 04 77 27

