La Réveilleuse Rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement

La Réveilleuse

Mardi 10 mars 2026 à partir de 9h30 et à partir de 14h40. Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Spectacle pour les scolaires

Vous connaissez le marchand de sable, mais sa cousine, en avez-vous déjà entendu parler ? Chaque matin, elle vient discrètement ouvrir nos yeux et nous tirer du sommeil. Nommée la Réveilleuse, elle sort tout droit de l’imagination de Camille Lachenal et Simon McDonnell, tout comme le chapelet varié et entraînant de chansons à danser qu’ils égrènent avec flamme. Accompagnées de guitare, flûte irlandaise, harmonica, percussions, clarinette et même d’une shruti box indienne, leurs chansons étendent leur folklore imaginaire bien au-delà des frontières bretonnes, irlandaises et européennes. À la lumière de la lanterne, il est grand temps de se réveiller et de se laisser happer par cette atmosphère envoûtante emplie de rythmes de valse et de mazurka… jusqu’à, pourquoi pas, se laisser entraîner dans la danse !



• Voix, clarinette, shruti box, percussions à mains Camille Lachenal

‧ Guitare, voix, harmonica, percussions à pieds Simon McDonnell .

Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

School show

