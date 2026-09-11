AGENDA · Rennes
La révélation Le Bacchus Rennes
mardi 1 juin 2027 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
La révélation Le Bacchus Rennes 1 – 5 juin 2027
Une comédie qui ne vous laissera aucun répit !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-06-01T21:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-05T22:15:00.000+02:00
1
Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes
- Les portes ouvertes de l’Antipode Antipode Rennes 11 septembre 2026
- KIBOLIVE n°1 Théâtre du vieux Saint-Etienne Rennes 11 septembre 2026
- KIBOLIVE n°1, Théâtre du vieux Saint-Etienne, Rennes 11 septembre 2026
- KIBOLIVE n°1 – Blindtest concert – musique de film Théatre du vieux Saint-Etienne Rennes 11 septembre 2026
- Portes ouvertes : séance d’initiation gratuite à la « Line Dance » La Maison Bleue : maison de quartier Rennes 11 septembre 2026