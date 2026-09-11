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AGENDA · Rennes

La révélation Le Bacchus Rennes

mardi 1 juin 2027 · Le Bacchus · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 1 juin 2027
Fin
mardi 1 juin 2027
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

La révélation Le Bacchus Rennes 1 – 5 juin 2027

Une comédie qui ne vous laissera aucun répit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-06-01T21:00:00.000+02:00
Fin : 2027-06-05T22:15:00.000+02:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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