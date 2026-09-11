Informations pratiques

La révélation Le Bacchus Rennes 1 – 5 juin 2027

Une comédie qui ne vous laissera aucun répit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-06-01T21:00:00.000+02:00

Fin : 2027-06-05T22:15:00.000+02:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes



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