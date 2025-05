La Révitalisante – Camping municipal Réville, 31 mai 2025 15:00, Réville.

Manche

La Révitalisante Camping municipal 117 Route du Phare Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 15:00:00

fin : 2025-05-31 18:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Les municipalités de Réville et Saint-Vaast-La-Hougue organisent conjointement cet évènement sportif destiné à tous, randonnée ou course à pied, vous aurez le choix.

Les coureurs à pied partiront de Jonville et les randonneurs de la mairie de Réville pour rejoindre la Corderie, à Saint-Vaast, pour des parcours respectifs de 7,4 km et 3, 5 km.

Renseignements au 06.75.49.88.89 ou 06.16.74.73.71.

Inscription et départ à 15h30 du parking du presbytère pour la randonnée familiale et les personnes à mobilité réduite.

Inscription et départ à 15h00 au camping de Jonville pour la randonnée pédestre et 15h30 pour la course à pied.

Les municipalités de Réville et Saint-Vaast-La-Hougue organisent conjointement cet évènement sportif destiné à tous, randonnée ou course à pied, vous aurez le choix.

Les coureurs à pied partiront de Jonville et les randonneurs de la mairie de Réville pour rejoindre la Corderie, à Saint-Vaast, pour des parcours respectifs de 7,4 km et 3, 5 km.

Renseignements au 06.75.49.88.89 ou 06.16.74.73.71.

Inscription et départ à 15h30 du parking du presbytère pour la randonnée familiale et les personnes à mobilité réduite.

Inscription et départ à 15h00 au camping de Jonville pour la randonnée pédestre et 15h30 pour la course à pied. .

Camping municipal 117 Route du Phare

Réville 50760 Manche Normandie +33 6 16 74 73 71

English : La Révitalisante

The municipalities of Réville and Saint-Vaast-La-Hougue are jointly organizing this sporting event for all, with a choice of hiking or running.

Runners will set off from Jonville and hikers from Réville town hall to reach the Corderie, in Saint-Vaast, for courses of 7.4 km and 3.5 km respectively.

Information on 06.75.49.88.89 or 06.16.74.73.71.

Registration and departure at 3.30pm from the presbytery parking lot for the family hike and for people with reduced mobility.

Registration and departure at 3:00 p.m. from the Jonville campsite for the hike and 3:30 p.m. for the run.

German :

Die Gemeinden Réville und Saint-Vaast-La-Hougue organisieren gemeinsam dieses Sportereignis, das für alle gedacht ist: Sie haben die Wahl zwischen Wandern und Laufen.

Die Läufer starten in Jonville und die Wanderer am Rathaus von Réville, um die Corderie in Saint-Vaast zu erreichen. Die Strecken sind jeweils 7,4 km und 3,5 km lang.

Informationen unter 06.75.49.88.89 oder 06.16.74.73.71.

Anmeldung und Abfahrt um 15:30 Uhr vom Parkplatz des Pfarrhauses für die Familienwanderung und für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Anmeldung und Start um 15.00 Uhr am Campingplatz von Jonville für die Wanderung und 15.30 Uhr für den Lauf.

Italiano :

I comuni di Réville e Saint-Vaast-La-Hougue organizzano congiuntamente questo evento sportivo, aperto a tutti, con la possibilità di scegliere se camminare o correre.

I corridori partiranno da Jonville e i camminatori dal municipio di Réville fino a La Corderie di Saint-Vaast, per distanze rispettive di 7,4 km e 3,5 km.

Informazioni allo 06.75.49.88.89 o allo 06.16.74.73.71.

Iscrizioni e partenza alle 15.30 dal parcheggio del presbiterio per l’escursione per famiglie e per le persone a mobilità ridotta.

Iscrizioni e partenza alle 15.00 dal campeggio Jonville per la camminata e alle 15.30 per la corsa.

Espanol :

Los municipios de Réville y Saint-Vaast-La-Hougue organizan conjuntamente este evento deportivo, abierto a todos, en el que se podrá elegir entre caminar o correr.

Los corredores saldrán de Jonville y los senderistas del ayuntamiento de Réville a La Corderie en Saint-Vaast, para distancias respectivas de 7,4 km y 3,5 km.

Información en los teléfonos 06.75.49.88.89 o 06.16.74.73.71.

Inscripción y salida a las 15.30 h desde el aparcamiento del presbiterio para la excursión en familia y para personas con movilidad reducida.

Inscripción y salida a las 15.00 h del camping de Jonville para la caminata y a las 15.30 h para la carrera.

L’événement La Révitalisante Réville a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cotentin Le Val de Saire