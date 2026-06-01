Durtal

La Révolution Française avec Les Balades du temps jadis

Place des Terrasses Durtal Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-14

Balade théâtralisée à Durtal — Les Balades du Temps Jadis du 12 au 14 juin

Trois soirs pour traverser la Révolution française de l’intérieur, au cœur du patrimoine de Durtal

Imaginez-vous déambuler dans les ruelles de Durtal, entourés de plus de 50 comédiens en costume d’époque, tandis que la Révolution française éclate sous vos yeux. C’est exactement ce que vous propose Les Balades du Temps Jadis, le spectacle historique incontournable de ce début d’été.

Du soulèvement du peuple à la chute de Louis XVI, cette balade théâtralisée unique vous fait revivre les grands tournants de la Révolution à travers des scènes vivantes et une mise en scène soignée qui transforme le patrimoine de Durtal en véritable décor de cinéma.

Que vous soyez passionné d’histoire, à la recherche d’une sortie en famille ou simplement en quête d’une animation culturelle originale près de Durtal, ce spectacle immersif saura vous transporter.

Départ Place des Terrasses ( à l’entrée du château) Durtal .

Place des Terrasses Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire baladesdutempsjadis.durtal@gmail.com

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English :

Theatrical stroll in Durtal ? Les Balades du Temps Jadis from June 12 to 14

L’événement La Révolution Française avec Les Balades du temps jadis Durtal a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe