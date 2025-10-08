La révolution Homme-machine Café des Champs Libres Rennes

La révolution Homme-machine Café des Champs Libres Rennes mercredi 8 octobre 2025.

Gratuit

L’intelligence artificielle progresse très vite. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Les chercheuses Élisa Fromont et Marion Trommenschlager nous répondent.

L’IA fascine autant qu’elle inquiète, fait les gros titres et concentre des centaines de milliards de dollars d’investissements. Mais comment fonctionne-t-elle ? Et vers quoi nous dirigeons-nous ?

**Élisa Fromont** estchercheuse

en informatique à l’Irisa à Rennes et **Marion Trommenschlager** est enseignante-chercheuse en sciences de l’information et de la communication à l’Université Rennes 2.

Dans la cadre de la Fête de la science, en lien avec _Sciences Ouest_ n°428 (avril 2025) et en partenariat avec le projet « Triptyque Science Société pour AGir Ensemble » (TISSAGE).

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine