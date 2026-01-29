La Révolution, Nantes, et les guerres de Vendée Pôle associatif Hauts Pavés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-24 18:30 – 20:00

Gratuit : non 10 € 10 € par entrée, incluant le moment de convivialité.Gratuit pour les adhérents de l’association.Les bénéfices serviront à rémunérer la conférencière et alimenter la trésorerie de l’association. Tout public

L’association régionale des guides conférenciers vous propose : « La Révolution, Nantes, et les guerres de Vendée ». Cette conférence propose de découvrir comment la Révolution française a bouleversé l’Ouest à travers deux territoires voisins mais opposés, Nantes, ville révolutionnaire en pleines transformations, et la Vendée, théâtre d’un soulèvement majeur. En retraçant les faits marquants et les enjeux humains, cette présentation offre un regard simple et vivant sur une page essentielle de notre histoire. Un moment de convivialité sera proposé après la conférence pour discuter avec la conférencière, Catherine Olart, guide conférencière.

Pôle associatif Hauts Pavés Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 40 66 0677399538



