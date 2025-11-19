LA REVOLUTION POSITIVE DU VAGIN – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LA REVOLUTION POSITIVE DU VAGIN Début : 2025-12-13 à 21:00. Tarif : – euros.

Si vous pensiez que l’humour trash était un monopole masculin, accrochez-vous, Elodie vous fera changer d’avis !Dans sa “Révolution du vagin”, elle vous invite à rire et réfléchir à la condition de la femme, en vous exposant, sans réserve ni pudeur, les déboires de la vie d’une femme, d’une maman… d’un vagin.Un cocktail hormono-vitaminé, optimiste, unisexe et plein d’amour qui ne vous laissera pas indifférent.À partir de 12 ansArtistes : Elodie KV

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42