La révolution positive du vagin Salle des Fêtes Parentis-en-Born

La révolution positive du vagin

Salle des Fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes

La saison culturelle parentissoise se poursuit vendredi 27 mars 2026, à la salle des Fêtes, avec un spectacle aussi audacieux que réjouissant La Révolution positive du vagin, un one-woman-show d’Élodie KV.

Inspiré à 100 % de faits réels, ce spectacle invite le public à rire tout en portant un regard sincère et décomplexé sur la condition féminine. Sans filtre ni langue de bois, Élodie KV nous plonge, avec une énergie communicative, dans le quotidien d’une femme, d’une maman… et de ce que l’on évoque trop rarement sans détour. Le ton est cru, mais toujours juste, profondément humain et résolument drôle.

À travers une écriture vivante et un jeu généreux,c’est un véritable cocktail hormono-vitaminé, empreint d’optimisme, saupoudré d’un zeste d’écologie et saupoudré d’un zeste d’écologie et surtout d’une immense joie de vivre. .

