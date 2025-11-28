LA REVOLUTION POSITIVE DU VAGIN – PELOUSSE PARADISE Ales

LA REVOLUTION POSITIVE DU VAGIN Début : 2026-01-08 à 20:30. Tarif : – euros.

Elodie KV dans « La Révolution positive du Vagin »Le one-woman-show 100% inspiré de faits réels qui fait du bien !Dans sa « Révolution positive du vagin », cette petite blonde sans filtre nous invite à rire et réfléchir sur la condition féminine, en nous faisant pénétrer, sans pudeur ni langue de bois, dans la vie d’une femme, d’une maman… et d’un vagin ! Un one-woman-show cru, vrai et DRÔLE !Un cocktail hormono-vitaminé très optimiste, arrosé d’un zeste d’écologie et saupoudré de beaucoup d’amour, dans lequel vous ne trouverez aucune revendication ni colère, mais seulement qu’une IMMENSE joie de vivre.Sa plus grande satisfaction en sortant de scène ? Voir ces femmes et surtout ces hommes regonflés à bloc et prêts à mordre la vie à pleines dents !

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30