La Révolutionnaire oubliée, médiathèque de Moulins, Lille

La Révolutionnaire oubliée Samedi 7 mars, 15h30 médiathèque de Moulins Nord

Des femmes oubliées ? Ce spectacle musical, historique et féministe rappelle le rôle des femmes lors de la Révolution française.

La Cie du Tire-Laine propose une nouvelle production autour de la figure révolutionnaire d’Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt, dite «La Belle Liégeoise».

Mis en scène par Anne Conti, écrit et porté par Faustine Bosson (comédienne & chanteuse) et Florence Vincenot (piano & compositions), ce spectacle musical interroge le parcours exceptionnel de cette femme et son combat pour faire exister les femmes à égalité avec les hommes durant la Révolution française.

médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille

