La Revue Arc-en-ciel #2 Le Hall de la chanson Paris

La Revue Arc-en-ciel #2 Le Hall de la chanson Paris jeudi 2 octobre 2025.

A l’occasion du centenaire de sa première apparition parisienne et de son succès dans La Revue N*gre

Plongez-vous dans l’univers féerique et vibrant de l’artiste.

Empruntant à la revue de Music-Hall, cespectacle en 11 tableaux, 10 artistes sur scène et 70 costumes, célèbre Joséphine Baker sous toutes ses facettes : de ses talents multiples de danseuse autodidacte, chanteuse et comédienne, à ses engagements pour la France Libre, son fervent militantisme contre le racisme et l’antisémitisme, ainsi que l’exemplarité de sa vie de famille libre et avant-gardiste du point de vue de l’adoption et de la reconnaissance de toutes les sexualités, au sens qu’Arc-en-ciel prend aujourd’hui.

LA PRESSE EN PARLE

Télérama Sortir

TT « Cinq acteurs-chanteurs, quatre musiciens, onze tableaux chantés et chorégraphiés, déclinés selon les couleurs de l’arc-en-ciel… L’ensemble forme un ambitieux spectacle qui relate le parcours musical et personnel de Joséphine Baker […] On retient des fulgurances : la bouleversante séquence sur l’esclavage, celle si moderne de la marche sur Washington (1963) ou bien celle, cruellement drôle, de son triomphe parisien. » Par Léa Bucci, le 26/03/25

Le Monde

Extrait : « Fort bien menée – les voix de Yasmine Hadj Ali et Lymia Vitte nous ont conquis –, cette Revue arc-en-ciel est constituée de onze tableaux, chacun dans une teinte dominante. Rouge sang pour traiter de l’esclavage, violet pour évoquer les amours de Baker avec des hommes et des femmes, vert lorsqu’elle devient, en 1925, l’attraction principale, quasi nue, du spectacle qui s’intitulait La Revue Nègre, au Théâtre des Champs-Elysées… Il y a des changements de costumes, nombreux, des séquences qui reprennent les codes des revues, comme la ligne des danseuses, l’artiste portée par ses boys (ici, travestis), l’on imagine un grand escalier… » Par Sylvain Siclier, le 10/04/25 – Lire la suite ici

Fêtez l’arrivée de l’automne en célébrant Joséphine Baker !

Le dimanche 09 novembre 2025

de 16h00 à 18h30

Le samedi 08 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

Le dimanche 02 novembre 2025

de 16h00 à 18h30

Le dimanche 19 octobre 2025

de 16h00 à 18h30

Le dimanche 12 octobre 2025

de 16h00 à 20h00

Le jeudi 02 octobre 2025

de 20h00 à 22h30

Le dimanche 05 octobre 2025

de 16h00 à 20h00

payant Public jeunes et adultes.

Le Hall de la chanson 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

+33153724300 reservation@lehall.com https://www.facebook.com/lehalldelachanson/ https://www.facebook.com/lehalldelachanson/