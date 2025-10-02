La Revue des Gens du Quercy à Cajarc Cajarc

MAGCP, 134 avenue germain canet Cajarc Lot

Début : 2025-10-02 19:00:00

La Revue des Gens du Quercy est une soirée de rendez-vous inédits conduite par l’éditeur Bruno Almosnino avec des gens du Quercy, à propos de poésie(s), de musique(s), de pensée(s), d’arts de faire et de gestes d’art.

English :

La Revue des Gens du Quercy is an evening of original encounters led by editor Bruno Almosnino with people from the Quercy region, talking about poetry, music, thought, the art of making and the gestures of art.

German :

Die Revue des Gens du Quercy ist ein vom Herausgeber Bruno Almosnino geleiteter Abend mit unveröffentlichten Treffen von Menschen aus dem Quercy, die über Poesie(n), Musik(en), Gedanken, Kunstfertigkeiten und Kunstgesten sprechen.

Italiano :

La Revue des Gens du Quercy è una serata di incontri originali organizzati dall’editore Bruno Almosnino con persone della regione del Quercy, per discutere di poesia, musica, pensiero, arti e gesti dell’arte.

Espanol :

La Revue des Gens du Quercy es una velada de encuentros originales organizada por el editor Bruno Almosnino con personas de la región de Quercy, para hablar de poesía, música, pensamiento, artes y gestos del arte.

