La revue du Boupère Salle de l’Oasis Le Boupère

La revue du Boupère

Salle de l’Oasis 5 rue des Venelles Le Boupère Vendée

La nouvelle revue 2026 Euphorie… gaulée !? , un spectacle inédit imaginé et conçu intégralement par les membres de l’Oasis

Cette édition marque un tournant une mise en scène modernisée et rythmée pour plus de deux heures de spectacle.

La revue, plus actuelle et dynamique que jamais, mêlera humour, danse, musique et chant avec la participation de bénévoles de tous âges, aussi bien sur scène qu’en coulisses.

Réservation des places en ligne sur le site internet de l’Oasis. .

English :

The new 2026 revue Euphorie? gaulée! , an original show imagined and conceived entirely by the members of Oasis

