La Revue Théâtre de La Montjoie Monts-sur-Guesnes

Informations pratiques

Monts-sur-Guesnes

La Revue

Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 15:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Dans la plus pure tradition du cabaret, ce spectacle haut en couleur vous entraîne dans un univers de fête, d’élégance et de fantaisie. Plumes, strass et paillettes accompagnent une succession de tableaux mêlant French Cancan, chants en direct, danse, humour et performances visuelles. Un artiste drag apporte une

touche d’audace et de modernité à cette revue pleine de charme.

Entre glamour, émotion et bonne humeur, cet après-midi promet un moment pétillant et spectaculaire, où chaque numéro invite à se laisser emporter par la magie du cabaret. .

Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29

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English : La Revue

L’événement La Revue Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais