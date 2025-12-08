La Revue Scoute 2026 Saverne

La Revue Scoute 2026

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23

2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25

Décidément, la Revue Scoute 2025, A star is burnes, aura été un indéniable succès. Plus de 37 000 spectateurs ont encore franchi le pas pour être confrontés à… l’innommable ! Toute la troupe revient en 2026 avec Bloody Mairie ! .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

