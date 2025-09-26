La Rhapsodie Concert 30 Years Of Raving La Rhapsodie Biarritz

La Rhapsodie Concert 30 Years Of Raving La Rhapsodie Biarritz vendredi 26 septembre 2025.

La Rhapsodie Concert 30 Years Of Raving

La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Une célébration de trois décennies de raves !

En 2025, David Asko, figure emblématique de la scène électronique française, célèbre ses 30 ans de carrière derrière les platines.

Pour marquer cet événement, il lance la tournée 30 Years Raving, une ode à la techno, à la rave et à tous ceux qui ont vibré à ses sets depuis les années 90, en invitant toutes les têtes d’affiches qui ont marqué l’histoire de la musique électronique et sa carrière.

Hard Techno / Techno .

La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 73 85 66

English : La Rhapsodie Concert 30 Years Of Raving

German : La Rhapsodie Concert 30 Years Of Raving

Italiano :

Espanol : La Rhapsodie Concert 30 Years Of Raving

L’événement La Rhapsodie Concert 30 Years Of Raving Biarritz a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Biarritz