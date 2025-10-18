La Rhapsodie Concert Carnage Fest La Rhapsodie Biarritz

La Rhapsodie Concert Carnage Fest

La Rhapsodie Concert Carnage Fest La Rhapsodie Biarritz samedi 18 octobre 2025.

La Rhapsodie Concert Carnage Fest

La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

En collaboration avec Metalleux de France et Boroka
Présence de stands exposants, associations et autres à l’étage de La Rhapsodie.
L’entrée se fait par le bas uniquement.
Début des concerts à 19h

Punk Hardcore   .

La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 73 85 66 

English : La Rhapsodie Concert Carnage Fest

German : La Rhapsodie Concert Carnage Fest

Italiano :

Espanol : La Rhapsodie Concert Carnage Fest

L’événement La Rhapsodie Concert Carnage Fest Biarritz a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Biarritz