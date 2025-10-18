La Rhapsodie Concert Carnage Fest La Rhapsodie Biarritz
La Rhapsodie Concert Carnage Fest La Rhapsodie Biarritz samedi 18 octobre 2025.
La Rhapsodie Concert Carnage Fest
La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
En collaboration avec Metalleux de France et Boroka
Présence de stands exposants, associations et autres à l’étage de La Rhapsodie.
L’entrée se fait par le bas uniquement.
Début des concerts à 19h
Punk Hardcore .
La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 73 85 66
English : La Rhapsodie Concert Carnage Fest
German : La Rhapsodie Concert Carnage Fest
Italiano :
Espanol : La Rhapsodie Concert Carnage Fest
L’événement La Rhapsodie Concert Carnage Fest Biarritz a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Biarritz