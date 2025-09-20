La Rhapsodie Concert Elrow Music La Rhapsodie Biarritz
La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 16 EUR
Début : 2025-09-20
Concert De La Swing , Fer Br , Groove Solution.
Tech House / Techno .
La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 73 85 66
