La Rhapsodie Concert Elrow Music La Rhapsodie Biarritz

La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

Concert De La Swing , Fer Br , Groove Solution.
Tech House / Techno   .

La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 73 85 66 

Italiano :

L’événement La Rhapsodie Concert Elrow Music Biarritz a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Biarritz