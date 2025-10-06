MISS KEAN AU SERVICE DE MONACO – CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE Pusignan

LA RHAPSODIE DU SCHPROUM Début : 2026-05-02 à 20:30. Tarif : – euros.

Le duo de choc est de retour dans un nouveau spectacle ! Chaque jour, à 11h45 tapantes, un homme solitaire prend place au café éphémère L’IMPROBABLE. Toujours le même rituel, toujours la même table. Mais bientôt, le décor s’anime : face à lui, le serveur devient partenaire de jeu. Une singulière complicité s’installe, presque malgré eux. Et voilà que leurs histoires personnelles, entre réalité et fiction, se parent de fragments volés — saillies d’humoristes, aphorismes, refrains de chansons, dialogues de cinéma… Tout se mêle, tout se joue. La réalité vacille, la Rhapsodie du Schproum est en marche !

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10