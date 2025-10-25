La Rhapsodie L’alchimie La Rhapsodie Biarritz
La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 16 EUR
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Le Projet Omega & La Décadence en collaboration avec La Rhapsodie présentent L’alchimie
Une nuit drag au croisement du cinéma 70s et de la fête queer élégante et pop.
Un bal masqué sous tension, à l’énergie pop culture. Une scène où ombres et paillettes se confondent. Passé et présent se rencontrent. Un univers stylisé où chaque détail visuel est une référence, chaque son un tube actuel.
Imagine une lumière tremble, une ombre apparaît… une drag queen sublime surgit, gantée de velours, un couteau à la main. Pas de cris, que des frissons. L’élégance rencontre le frisson, la beauté se fait menacer, et l’extravagance devient langage.
Tenue exigée élégance dark, clin d’œil rétro, silhouette travaillée.
Que tu sois une diva de l’ombre, un vampire disco, ou une muse
hitchcockienne, viens comme si tu jouais dans un film. .
La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 73 85 66
