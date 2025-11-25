La Rhapsodie Nick Hempton & Dave Blenkhorn Quartet La Rhapsodie Biarritz
La Rhapsodie Nick Hempton & Dave Blenkhorn Quartet
La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
2025-11-25
Jazz Ocean en collaboration avec La Rhapsodie, présente Nick Hempton & Dave Blenkhorn Quartet
Nick Hempton, saxophoniste alto et ténor australien, installé à New-York depuis 2004, associe tradition mainstream et sonorité moderne. Il se produit également dans les salles et festivals du monde entier. Influencé par les grands saxophonistes de l’Histoire du Jazz, son jazz est original, abordable, et toujours swing.
Dave, guitariste et chanteur australien, tourne depuis une vingtaine d’années aux quatre coins du monde, en compagnie des plus grands noms du jazz. Chez lui, le swing est évident avec une tonalité blues et donc un chant plus présent.
Ils seront accompagnés par les talentueux musiciens Hervé Guiron à l’orgue Hammond, Didier Ottavioni à la batterie. .
La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 73 85 66
