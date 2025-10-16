La Rhapsodie Ray Layzelle Quintet La Rhapsodie Biarritz

La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Concert Jazz Ray Layzelle Quintet

Jazz Ocean en collaboration avec La Rhapsodie présente Ray Layzelle quintet

Soirée retrouvailles de Ray Layzelle avec ses amis anglais, le batteur Chris Higginbottom et le trompettiste Quentin Collins, membres actuels de la formation de Kyle Eastwood, avec lesquels il jouait au célèbre Ronnie Scott’s Jazz Club de Londres avant d’arriver en France.

Ils nous emmèneront dans un répertoire des grands standards swing, be-bop, hard bop des années 50-60, sur les traces de Charlie Parker, Cannonball Adderley. .

La Rhapsodie 26 Rue Chapelet Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 73 85 66

