Ouvertures ateliers d’artiste en vallée du Loir

28 peintres, sculpteurs, , plasticiens, photographes vous proposent un parcours libre d’ateliers en ateliers.

Nathalie Grenier, peintre et graveuse ouvre son atelier à la Richardière.

Exposition d’un ensemble représentatif de son travail de l’année, et renseignements sur les stages ou retraites de créations ponctuelles qu’elle y anime plusieurs fois par an.

Les 28 artistes sont:

Isabeau D’abzac/ Alexandra Chauchereau/ Claire Coirier/Christel Delouvrier/ Aline Devrue/Sabine Duthil/Marie-Liesse Berthe/ Marion Flandrin/Yves Franklin/Jules Franchet/David Gista/Affi Koestinger/Seba Lallemand/Luchenrilefort/Frédéric Aère/Emmanuelle Louveau/Stéphanie de Malherbe/Ann Manseau-Franchet/Cynthia de Moucheron/Julita Stadnicka Moussette/Patrice Ruillard

Lhomme 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 79 55 21

English :

Artist studio openings in the Loir Valley

German :

Eröffnungen von Künstlerateliers im Loirtal

Italiano :

Apertura di studi d’artista nella Valle del Loir

Espanol :

Apertura de estudios de artistas en el valle del Loir

