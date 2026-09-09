La richesse culturelle mahoraise, Village vacances Hippocampe 976, Acoua

Informations pratiques

La richesse culturelle mahoraise 19 et 20 septembre Village vacances Hippocampe 976 Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Journée Européenne du patrimoine : La richesse culturelle mahoraise.

Objectifs :

– Promouvoir la sauvegarde de la culture mahoraise

– Perpétuer la tradition mahoraise afin de la transmettre à la future génération

Ceci est une continuité de projet. En effet, l’Espace de Vie Sociale d’Acoua, que l’association Hippocampe 976 gère a réalisé un projet de plantation riz à l’ancienne en janvier 2026. Puis une sortie de récolte a eu lieu également en mai 2026. Une pratique culturelle et ancestrale disparue de nos jours.

Pour cela, nous souhaitons poursuivre cette sauvegarde et valorisation de la culture mahoraise par la construction de banga ». C’est-une petite habitation, une case d’une pièce, où vivaient les jeunes garçons mahorais qui venaient de quitter leur famille.

Cette construction se fait après avoir réalisé la charpente bambous en et l’ossature on le rempli avec un torchis fait avec un mélange de terre, d’eau et de paille de riz. La toiture en feuilles de cocotier.

Village vacances Hippocampe 976 rue Boira Soilihi Acoua 97630 Mayotte Mayotte 0269 66 09 53

Journée Européenne du patrimoine : La richesse culturelle mahoraise.

©Hippocampe 976