La richesse des haies au printemps

parking de la salle polyvalente Villaines-la-Gonais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Balade découverte. Entre les haies, dans un environnement vallonné et bocager, de belles vues dégagées s’ouvrent sur le paysage de la vallée de l’Huisne. En partenariat avec l’association Villaines Environnement. .

parking de la salle polyvalente Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87

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English :

L’événement La richesse des haies au printemps Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-03-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude