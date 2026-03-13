La richesse des haies au printemps Villaines-la-Gonais
La richesse des haies au printemps Villaines-la-Gonais samedi 9 mai 2026.
La richesse des haies au printemps
parking de la salle polyvalente Villaines-la-Gonais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Balade découverte. Entre les haies, dans un environnement vallonné et bocager, de belles vues dégagées s’ouvrent sur le paysage de la vallée de l’Huisne. En partenariat avec l’association Villaines Environnement. .
parking de la salle polyvalente Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87
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L’événement La richesse des haies au printemps Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-03-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude