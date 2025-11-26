La richesse du clavicorde du 14ème siècle à nos jours Bibliothèque Forney Paris
Inspiré par
le mécanisme du monocorde médiéval, le clavicorde a vraisemblablement été inventé
au cours du 14ème siècle, au moment-même où apparaissent les premières pièces
composées exprès pour un instrument à clavier.
Considéré
comme le père de tous les instruments à clavier, le clavicorde est présent partout
en Europe de la fin du Moyen Age à l’époque classique. Après une relative
disparition au 19ème siècle, il renaît au début du 20ème dans
la pratique musicale, l’enseignement et dans des concerts intimistes.
Les
compositeurs vont pouvoir s’intéresser au clavicorde et lui dédier des pièces
mettant en valeur ses grandes qualités expressives tout en utilisant un langage
musical qui leur est propre.
Lors de cette
soirée, Ilton Wjuniski, professeur de clavicorde au conservatoire municipal Claude
Debussy (17ème arrondissement), et ses élèves proposeront un
panorama commenté du répertoire du clavicorde, allant du 14ème siècle jusqu’à
nos jours.
Le principe
de base du concert commenté est celui de la transmission des savoirs, dans
notre cas la transmission musicale entre le professeur et ses élèves, sur un
répertoire très large et visant à s’approprier des techniques de jeu des
éléments stylistiques propres à chaque époque.
Pour sa première participation au Festival Monte le son, événement musical organisé par les bibliothèques de la Ville de Paris, Forney accueille un concert commenté de clavicorde.
Le mercredi 26 novembre 2025
de 19h30 à 21h00
gratuit
Public adultes.
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/