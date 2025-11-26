La richesse du clavicorde du 14ème siècle à nos jours Bibliothèque Forney Paris

La richesse du clavicorde du 14ème siècle à nos jours Bibliothèque Forney Paris mercredi 26 novembre 2025.

Inspiré par

le mécanisme du monocorde médiéval, le clavicorde a vraisemblablement été inventé

au cours du 14ème siècle, au moment-même où apparaissent les premières pièces

composées exprès pour un instrument à clavier.

Considéré

comme le père de tous les instruments à clavier, le clavicorde est présent partout

en Europe de la fin du Moyen Age à l’époque classique. Après une relative

disparition au 19ème siècle, il renaît au début du 20ème dans

la pratique musicale, l’enseignement et dans des concerts intimistes.

Les

compositeurs vont pouvoir s’intéresser au clavicorde et lui dédier des pièces

mettant en valeur ses grandes qualités expressives tout en utilisant un langage

musical qui leur est propre.

Lors de cette

soirée, Ilton Wjuniski, professeur de clavicorde au conservatoire municipal Claude

Debussy (17ème arrondissement), et ses élèves proposeront un

panorama commenté du répertoire du clavicorde, allant du 14ème siècle jusqu’à

nos jours.

Le principe

de base du concert commenté est celui de la transmission des savoirs, dans

notre cas la transmission musicale entre le professeur et ses élèves, sur un

répertoire très large et visant à s’approprier des techniques de jeu des

éléments stylistiques propres à chaque époque.

Pour sa première participation au Festival Monte le son, événement musical organisé par les bibliothèques de la Ville de Paris, Forney accueille un concert commenté de clavicorde.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

Réservation sur le lien ci-dessous

Public adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/