La richesse faunistique du marais de la vallée de l’Aure, Boulevard Sadi Carnot, Bayeux
La richesse faunistique du marais de la vallée de l’Aure, Boulevard Sadi Carnot, Bayeux jeudi 16 juillet 2026.
La richesse faunistique du marais de la vallée de l’Aure Jeudi 16 juillet, 10h00 Boulevard Sadi Carnot Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
La vallée de l’Aure est une zone humide où se côtoient ruisseaux, fossés, plans d’eau, mares, prairies humides et roselières, autant de milieux qui offrent une faune et une flore remarquables. Avec des boîtes loupes, des jumelles et des épuisettes, venez découvrir la richesse faunistique du marais ; oiseaux, libellules, papillons et autres petites bêtes…
Grand public.
Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com
(1-2 km/2h) – Niveau 1
Boulevard Sadi Carnot Boulevard Sadi CarnotEntrée proche du garage RenaultBAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]
La vallée de l’Aure est une zone humide où se côtoient ruisseaux, fossés, plans d’eau, mares, prairies humides et roselières, autant de milieux qui offrent une faune et une flore remarquables. (1-…
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