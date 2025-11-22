La Rioule Samedi 22 novembre La Dova Brides-les-Bains

La Rioule Samedi 22 novembre

La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

LA RIOULE c’est l’événement bridois créé par l’association des commerçants de Brides en partenariat avec les associations bridoises pour célébrer le Beaujolais nouveau et proposer en inter-saison une fête conviviale aux locaux.

La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

LA RIOULE is the Brides event created by the Brides Merchants Association in partnership with local associations to celebrate the Beaujolais nouveau and offer a convivial inter-season festival for the locals.

German :

LA RIOULE ist eine Veranstaltung in Brides, die von der Association des commerçants de Brides in Partnerschaft mit den Vereinen von Brides ins Leben gerufen wurde, um den neuen Beaujolais zu feiern und den Einheimischen in der Zwischensaison ein geselliges Fest zu bieten.

Italiano :

LA RIOULE è l’evento di Brides creato dall’Associazione Commercianti di Brides in collaborazione con le associazioni locali per celebrare il Beaujolais Nouveau e offrire una festa conviviale tra le stagioni per la popolazione locale.

Espanol :

LA RIOULE es el evento de las Novias creado por la Asociación de Comerciantes de las Novias en colaboración con las asociaciones locales para celebrar el Beaujolais Nouveau y ofrecer una fiesta de convivencia entre temporadas a la población local.

