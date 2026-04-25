La Rioule Samedi 22 novembre La Dova Brides-les-Bains

Brides-les-Bains

La Rioule Samedi 22 novembre

La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 18:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

LA RIOULE c’est l’événement bridois créé par l’association des commerçants de Brides en partenariat avec les associations bridoises pour célébrer le Beaujolais nouveau et proposer en inter-saison une fête conviviale aux locaux.

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La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

LA RIOULE is the Brides event created by the Brides Merchants Association in partnership with local associations to celebrate the Beaujolais nouveau and offer a convivial inter-season festival for the locals.

L’événement La Rioule Samedi 22 novembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains