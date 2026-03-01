La Ripaille Pontificale — Prieuré de Binson

Le Prieuré de Binson Châtillon-sur-Marne Marne

Tarif : 85 – 85 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 12:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

Le Prieuré de Binson accueille la 1ère édition de la Ripaille Pontificale le samedi 28 mars 2026.

Au programme un grand festin champenois dans un cadre exceptionnel, avec animations musicales festives et ambiance conviviale garantie — des copains, des canons et du cochon ! .

Le Prieuré de Binson Châtillon-sur-Marne 51700 Marne Grand Est +33 3 26 53 96 67

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English : La Ripaille Pontificale — Prieuré de Binson

L’événement La Ripaille Pontificale — Prieuré de Binson Châtillon-sur-Marne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne