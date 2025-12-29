LA RIPOSTE : AMBER SHIFT Le Gore Paris
Le Gore revient avec une soirée techno.
Le samedi 03 janvier 2026
de 23h59 à 06h00
Le vendredi 02 janvier 2026
de 23h59 à 06h00
payant Tarif unique : 15 EUR Tout public.
Le Gore 1 Avenue Corentin Cariou 75019 Clubbing de La Gare.
Rien que du sale de minuit à 6h.Paris
https://www.instagram.com/la_gare_le_gore/
