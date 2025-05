La Ritournelle en concert à Saint-Quentin – Saint-Quentin, 6 juin 2025 20:30, Saint-Quentin.

Aisne

La Ritournelle en concert à Saint-Quentin Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

Tarif : 14 – 14 –

14

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-06 23:00:00

Date(s) :

2025-06-06

The Ritournelle Show !

Ce n’ est pas un concours, ce n’ est pas un examen…mais c’ est une Fête….. LA fête des élèves de la RITOURNELLE….

Vous aimez le piano, la guitare, l’ accordéon…

Vous aimez rire et chanter….

Alors venez nous rencontrer et vous amuser le vendredi 6 juin à 20 h 30 au théâtre Jean Vilar.

Tarif 14€.

Réservation obligatoire à la billetterie de l’espace Saint-Jacques ou en ligne https://billetterie.saint-quentin.fr/spectacle

Possible également sur place le soir même si ce n’est pas complet. 14 .

Place de l’hôtel de ville

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 23 62 77 35

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Ritournelle en concert à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-05-19 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois