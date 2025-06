La Rivé de l’été Rives-du-Couesnon 2 juillet 2025 16:30

Ille-et-Vilaine

La Rivé de l’été Eco-lieu La Rivée Rives-du-Couesnon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-02 16:30:00

fin : 2025-07-02

2025-07-02

Avec l’arrivée de la belle saison, l’association des EnGrangeurs vous propose un programme pour petits et grands ! Retrouvez dans la même journée, la pièce Pattes de Mouche, du théâtre pour enfants à partir de 4 ans, un apéro musical avec le duo Negra Luz, le duo théâtral « Les Miettes », un théâtre d’objets à partir de 10 ans. Sur place se trouveront un foodtruck et un bar, avec au menu des galettes-saucisses et des tartines. La carte bancaire est acceptée. La réservation est conseillée. .

Eco-lieu La Rivée

Rives-du-Couesnon 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 63 31 67 98

