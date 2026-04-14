La rivière des sons, La Fabric, Orvault

La rivière des sons Jeudi 21 mai, 15h30 La Fabric Loire-Atlantique

Tarif libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T15:30:00+02:00 – 2026-05-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T15:30:00+02:00 – 2026-05-21T16:30:00+02:00

Pendant une petite heure, venez à la rencontre de votre enfant par le chant et le balancement.

Séance réservée aux futurs parents, aux parents et leurs enfants (naissance à 6 mois)

Parce que la voix fait lien entre l’avant et après la naissance, cet atelier s’adresse aux futur.e.s et tout jeunes parents accompagnés de leur nourrisson (naissance à 6 mois),

C’est un temps doux pour chanter, murmurer, se balancer et vocaliser avec son bébé.

Nous prendrons le temps de nous rencontrer, de nous écouter et de faire vibrer nos voix pour mieux accueillir les vibrations liés à la naissance de ce tout-petit.

Tarif libre

Inscription via Hello Asso

La Fabric 29 Ter, rue robert le ricolais 44700 Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0749735486 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/la-riviere-des-sons-21-05-2026 »}]

Pendant une petite heure, venez à la rencontre de votre enfant par le chant et le balancement. Séance réservée aux futurs parents, aux parents et leurs enfants (naissance à 6 mois) petite enfance parentalité

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