La rivière des sons Le LabOratoire 37 ave Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 15:30 – 16:30

Gratuit : non Tarif libre Inscritption via hello asso : https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/la-riviere-des-sons-19-06-2026 Adulte, Jeune Public, En famille – Age maximum : 1

Pendant une petite heure, venez à la rencontre de votre enfant par le chant et le balancement. Séance réservée aux futurs parents, aux parents et leurs enfants (naissance à 6 mois)Parce que la voix fait lien entre l’avant et après la naissance, cet atelier s’adresse aux futur.e.s et tout jeunes parents accompagnés de leur nourrisson (naissance à 6 mois),C’est un temps doux pour chanter, murmurer, se balancer et vocaliser avec son bébé.Nous prendrons le temps de nous rencontrer, de nous écouter et de faire vibrer nos voix pour mieux accueillir les vibrations liés à la naissance de ce tout-petit.Tarif libreInscription via Hello Asso

Le LabOratoire 37 ave Orvault 44700

0749735486 https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/la-riviere-des-sons-19-06-2026