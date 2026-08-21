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La RNR Grottes de Chenecey fête son extension, Chenecey-Buillon, chenecey-buillon

vendredi 28 août 2026 · Chenecey-Buillon · chenecey-buillon

La RNR Grottes de Chenecey fête son extension, Chenecey-Buillon, chenecey-buillon

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Chenecey-Buillon
Adresse
20 rue de l'église
Ville
25440 chenecey-buillon
Département
doubs
Tarif
gratuit

La RNR Grottes de Chenecey fête son extension 28 et 30 août Chenecey-Buillon doubs

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T12:00:00+02:00

Chenecey-Buillon 20 rue de l’église chenecey-buillon 25440 doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « rnr@cpepesc.org »}]
Un programme sur deux journées mêlant projection sur les chauves-souris, le karst, exposition photo et visite de cavité

CPEPESC FC

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