AGENDA · chenecey-buillon
La RNR Grottes de Chenecey fête son extension, Chenecey-Buillon, chenecey-buillon
vendredi 28 août 2026 · Chenecey-Buillon · chenecey-buillon
Informations pratiques
La RNR Grottes de Chenecey fête son extension 28 et 30 août Chenecey-Buillon doubs
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T12:00:00+02:00
Chenecey-Buillon 20 rue de l’église chenecey-buillon 25440 doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « rnr@cpepesc.org »}]
Un programme sur deux journées mêlant projection sur les chauves-souris, le karst, exposition photo et visite de cavité
CPEPESC FC