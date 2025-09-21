La « Robe de la reine » : un matrimoine unique protégé Hôpital de Maison Blanche Neuilly-sur-Marne

À partir de 12 ans. Rendez-vous devant l’arrêt de bus « Maison Blanche », prévoir des chaussures de marche.

La « Robe de la reine » est une parure brodée confectionnée par Marie Maillet Vitiello au cours de son internement de 1937 à sa mort en 1989 à l’hôpital psychiatrique de Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne. Elle a été inscrite « Monument Historique » le 13 mai 2025. Venez découvrir cette œuvre, son histoire et rencontrer les femmes qui ont assuré sa sauvegarde !

L’après-midi débutera par une balade guidée de l’ancien hôpital de Maison-Blanche par l’association Histoire(s) et Mémoire de Maison Blanche et se poursuivra à Ville-Evrard pour une présentation de la « Robe de la reine », conservée au musée de la Société d’études et de recherches historiques en psychiatrie (SERHEP).

Une table ronde réunissant l’ensemble des actrices de sa valorisation détaillera l’histoire de ce matrimoine exceptionnel et celle de sa sauvegarde par des générations de femmes, infirmières et soignantes, qui ont permis sa conservation jusqu’à aujourd’hui.

Par Jasmine Morice et Benoît Pouvreau, chargés d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis

Une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis avec Histoire(s) et Mémoire de Maison Blanche, la Société d’études et de recherches historiques en psychiatrie (SERHEP), l’EPS de Ville-Evrard et l’Institut de formation inter-hospitalier Théodore Simon

L'asile de Maison Blanche ouvre en 1900, il accueille les femmes aliénées du département de la Seine, c'est le cinquième du nom.Il n'accueillera que des femmes jusqu'en 1972.Les neuroleptiques vont permettre une sorte de guérison des malades, et la création du secteur en 1960 va permettre de progressivement vider l'asile et ainsi de soigner les malades au plus près de chez eux.HMMB s'est fixée comme objectifs de recueillir, conserver et transmettre tout ce qui participe à la mémoire des habitants du lieu (malades, soignants, familles, professionnels autres que les soignants de l'hôpital).

Cette année HMMB se propose de faire un appel à témoins et acteurs de la vie de l'asile de Maison Blanche, par le recueil de témoignages, souvenirs, histoires en lien avec Maison Blanche, tous éléments qui constitueront une sorte de carte de la mémoire et de ses réseaux, agrémentés de photos ou vidéos selon le désir des participants ou don d'objet ou autres.

Jacques Grison / SERHEP