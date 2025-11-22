La robotique au service de l’industrie et de la santé JUNIA campus Châteauroux Châteauroux

La robotique au service de l’industrie et de la santé Samedi 22 novembre, 09h30 JUNIA campus Châteauroux Indre

Venez découvrir notre école d’ingénieur sous une approche nouvelle.

Au programme de cette matinée participative : des ateliers de démonstration de robots (FANUC, robot collaboratif ), pôle Lego interactif et activités FabLab (découpe de porte-clés, fabrication libre).

JUNIA campus Châteauroux 2 allée Jean vaillé Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

