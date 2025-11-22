La robotique au service de l’industrie et de la santé JUNIA campus Châteauroux Châteauroux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-22T09:30:00 – 2025-11-22T12:30:00
Fin : 2025-11-22T09:30:00 – 2025-11-22T12:30:00
Venez découvrir notre école d’ingénieur sous une approche nouvelle.
Au programme de cette matinée participative : des ateliers de démonstration de robots (FANUC, robot collaboratif ), pôle Lego interactif et activités FabLab (découpe de porte-clés, fabrication libre).
JUNIA campus Châteauroux 2 allée Jean vaillé Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
